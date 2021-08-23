Гран-при Катара заменит Гран-при Австралии в текущем сезоне Формулы-1

Гран-при Катара заменит Гран-при Австралии в календаре текущего чемпионата Формулы-1.

Как сообщает Autosport, организаторы соревнований в Дохе достигли договоренности о том, чтобы подписать соглашение о проведении гонки на трассе «Лосаил» в 2021 году.

Напомним, что ранее стало известно об отмене этапа Гран-при Австралии и Гран-при Японии. Решение было принято из-за пандемии коронавируса и логистических трудностей.

Добавим, что личный зачет Формулы-1 на данный момент возглавляет британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. В его активе 195 очков.