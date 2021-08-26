Фернандо Алонсо продлил контракт с «Альпин»

Пресс-служба команды «Формулы-1» Альпин объявила, что двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо останется в команде в сезоне-2022.
Напомним, что гонщик присоединился к команде в 2021 году.
Алонсо - двукратный чемпион мира серии «Формула-1» - 2005 и 2006 годов, трехкратный вице-чемпион (2010, 2012, 2013), бронзовый призер сезона-2007, чемпион мира по автогонкам на выносливость (2018-19), двукратный победитель гонки «24 часа Ле-Мана» (2018, 2019). Победитель гонки «24 часа Дейтоны» (2019).
По окончании сезона 2018 года покинул «Формулу-1». 8 июля 2020 года в Renault объявили о возвращении Алонсо в команду, переименованную в Alpine, в 2021 году.