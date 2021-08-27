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27 августа 22:52
автор: Александр Бойченко

Пилот «Феррари» Леклер считает, что Рассел заслуживает место в «Мерседесе»

В настоящее время Рассел выступает за «Уильямс».

Пилот «Феррари» Чарльз Леклер считает, что Джордж Рассел заслуживает места в «Мерседесе».

«Это здорово, если Джордж получит место в «Мерседесе», он этого заслуживает. В Формуле 1 сложно судить о силе пилота, потому что у разных команд разные машины, но Рассел показывает отличные результаты за рулем машины «Уильямс». Кроме того, мы вместе выступали в юниорской серии, поэтому я знаю, насколько он силен», - цитирует слова Чарльза Леклера RacingNews365.

В текущем сезоне лидером общего зачета Формулы-1 является британский пилот Льюис Хэмильтон, у которого 195 очков. На втором месте пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, у него 187 баллов. Впереди бельгийский этап Гран-При.

источник: Racing News 365
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