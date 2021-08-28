Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, Мазепин - последний

Пилот «Ред Булл» Мак Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, которая прошла на трассе автодрома «Спа-Франкоршам».

Нидерландец показал время 1 минута 59,765 секунды. На второй позиции – британец Джордж Расселл (+0,321 секунды), выступающий за «Уильямс», третьим стал его соотечественник Льюис Хэмилтон (+0,334) из «Мерседеса».

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин стал 20-м. Он уступил секунду своему напарнику по команде Мику Шумахеру, который показал 18-й результат.

Отметим, что в третьем сегменте в аварию попал гонщик «Макларена» Ландо Норрис. Из-за этого квалификация была остановлена примерно на 40 минут.