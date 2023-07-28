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Ольга Харлан: мы, украинские спортсмены, готовы встретиться с россиянами на спортивной арене

Но есть одно «но».
28 июля 2023 10:46
автор: Артур Гичунцев

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан, угодившая в скандал на ЧМ в Милане, заявила, что украинцы готовы выступать на одних турнирах с россиянами, однако, ни о каких рукопожатиях не может быть и речи.

Напомним, после дуэли с россиянкой Анной Смирновой в 1/32 финала Харлан отказалась пожать сопернице руку, за что получила дисквалификацию от Международной федерации фехтования (FIE).

«Сегодня я хочу сказать, что мы, украинские спортсмены, готовы встретиться с россиянами на спортивной арене, но мы никогда не пожмем им руки.

Я думала, что у меня есть его слово, чтобы быть в безопасности, но, видимо, это не так. Эта федерация никогда не изменится. Во всяком случае, я не знаю, буду ли я еще жива, когда это произойдет. Надеюсь, что фехтовальный мир поймет это. Не только то, что что-то не так, но и то, что нужно что-то делать, чтобы это изменить. Потому что сегодня это я, а завтра это можете быть вы», – написала Харлан в соцсети.

Ранее украинская фехтовальщица призналась, что пережила настоящий стресс, узнав о своей дисквалификации.

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