Носилки, прерванное шоу и – очевидные вопросы. Спустя сутки после ЧП на шоу Плющенко

Накануне мы рассказывали об очередном ЧП, которое приключилось в Санкт-Петербурге на шоу Евгения Плющенко.

Журналист Кирилл Легков пишет в своих соцсетях: «Евгений Семененко - сотрясение мозга. Ну, не самое страшное.

Все просто удивились, что такое может произойти. Шоу, показательные выступления. На предыдущем шоу «Союз чемпионов», организованном Евгением Плющенко и Яной Рудковской в Туле, фигуристов втянули в политические декорации. Им пришлось даже оправдываться.

Сейчас - человек башкой упал. Я не очень понимаю, зачем прыгать на шоу элементы ультра-си? С другой стороны, что делать - показывать «ласточку» и «пистолетик»?

Сейчас фигуристы без привычного заработка. Соревнования отменили. Из чего можно предположить: они без формы, без тонуса. Хотя тренеры Семененко (чета Мишиных) говорят, что все - роковая случайность.

Но шоу - это же еще выключенный свет. Непривычные размеры площадки: она срезана была Ледовым. И vip-публика в первых рядах с билетами за 5 косарей.

Он на них и повалился. Сначала упал, ударился, на автомате поднялся. Потом встал - снова упал, уже головой вперед».

Что говорят о травме Семененко другие фигуристы – читайте по ссылке.

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