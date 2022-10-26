«Не укладывается в голове» - Авербух о Милохине: блогер после тренировки улетел из России

Продолжают поступать новости с шоу «Ледниковый период» после того, как проект неожиданно покинул тиктокер Даня Милохин.

Потерявшая партнера Евгения Медведева продолжает приходить на съемки. В настоящий момент она пробуется с новыми партнерами, но не принимает участие в съемках.

Продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух подтвердил эту новость, он сказал, что сейчас принимается решение о том, в каком качестве Медведева будет участвовать в шоу. Он не исключил, что у нее может появиться новый партнер.

Между тем, Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась по поводу поступка Милохина.

«Для всех его решение неожиданное. Так поступать не по-мужски и абсолютно непрофессионально!» — сказала Тарасова,

Между тем, стали известны подробности неожиданного «побега» Милохина с проекта.

Ими поделился с «РБК Спорт» Авербух.

Илья признался, что он и Медведева были шокированы резким уходом Милохина. По его словам, незадолго до этого блогер был на тренировке в хорошем настроении. Через некоторое время продюсер шоу узнал, что тиктокер отправился в аэропорт и улетел из России.

«Нас так в спорте не воспитывали, ответственность не только за самого себя, но и своего партнера присутствовала всегда. Это не укладывается у меня в голове и не красит блогера как личность», - сказал хореограф.

Какой тумблер переключился в голове 20-летнего тиктокера, что он после тренировки, где прибывал в отличном настроении, сразу отправился в аэропорт и улетел в дальние края?

Мой ответ: ничего не переключилось. Не брал же он билет прямо в аэропорту перед вылетом. Очевидно, купил его заранее по интернету. Значит, планировал улететь. Почему? Парень призывного возраста. Думаю, в этом главный ответ.

А что приехал во дворец спорта и весело потренировался, что еще ждать от безбашенного паренька?

И то, что не сообщил продюсеру и Жене Медведевой заранее о своем решение, тоже достаточно очевидно. У мальчика фактически не было родителей, кто ему мог привить такие понятия, как ответственность. А что он сделал больно Медведевой, не уверен, что этот тиктокер это вообще понимает.