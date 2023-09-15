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Ледовое побоище Плющенко и Тутберидзе. Их юные звёзды сойдутся в очной дуэли

Фигуристы покажут всё на что они способны на контрольных прокатах в Москве.
Ледовое побоище Плющенко и Тутберидзе. Их юные звёзды сойдутся в очной дуэли
15 сентября 2023 10:00
автор: Андрей Тупиков
автор фото: РИА Новости

На льду «Мегаспорта» 16–17 сентября начинаются контрольные взрослые прокаты у фигуристов. Борьба двух идеологий в фигурном катании. Антагонисты на каком-то запредельном уровне Евгений Плющенко и Этери Тутберидзе будут являть вчерашних юниоров, которые дебютируют во взрослом разряде.

Основное внимание, конечно, будет к парному катанию - свою карьеру в новой ипостаси презентует титулованная бывшая одиночница Алёна Косторная, которая в паре со своим свежеиспечённым мужем Георгием Куницей покажут специалистам и зрителям, чем они могут удивить весьма требовательную публику. Не менее интересно будет интересно взглянуть на танцевальный разряд, где Ирина Хавронина покажет новую программу с партнёром Дэвидом Нарижным. Ради него она не так давно оставила Дарио Чиризано.

соцсети Георгия Куницы

Целых пять новых девочек, которые перешли из юниорок во взрослый разряд, предстоит увидеть любителям фигурного катания. Некторые из них уже хорошо известны широкой публике. Например, Алина Горбачёва, повышенное внимание к которой было приковано этим летом. Правда, совсем не в плане спортивных достижений. Анастасия Зинина имела возможность в прошлом сезоне дать жару на ледовых аренах страны, поэтому имеет нынче право явить широкой публике свою новую программу.

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РИА Новости

Но самая большая заруба предстоит дебютанткам из школ Плющенко и Тутберидзе - на льду схлестнуться лучшие и самые талантливые звёздочки Дарья Садкова и Вероника Жилина. Садкова неожиданно начала прыгать квады, т.е. сумела взять четверной тулуп, а также ей покорился один из сложнейших прыжков в фигурном катании - тройной аксель. Однако, Жилина пошла дальше оппонентки и уже похвасталась помимо вышеозвученных элементов ещё и четверными сальховом и лутцем.

РИА Новости

У мужчин, как это чаще всего бывает, дебютантов, в отличие от девочек, будет всего трое. Всё внимание будет сосредоточено на Матвее Ветлугине, который в прошлом сезоне удивил взыскательным фанатов оригинальным катанием и самым весёлым номером в сезоне. Присутствие этого талантливого парня будет относительной заменой отсутствующему многоопытному Михалу Коляде. Матвей является учеником прославленного тренера Алексея Мишина. Рука маэстро видна прежде всего в отменном скольжении и хореографических этюдах Ветлугина.

ФФККР

Вторым новичком будет Илья Яблоков. У него в загашнике есть четверной риттбергер - редкий сложный прыжок, который избегают делать даже признанные корифеи мужской одиночки. Третьим парнем на деревне станет Григорий Фёдоров. 18-летний юноша - ученик тренера Светланы Соколовской. В его арсенале есть много разнообразных прыжков, не брезгует молодой человек и четверными лутцами. Он явно не будет лишним в компании с зубрами Макром Кондратюком и Александром Самариным.

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В любом случае, любителям фигурного катания будет на что взглянуть в «Мегаспорте». Даже без международных стартов, в российском ледовом сообществе идёт серьёзная борьба за место под солнцем, которая, порой, ярче и мощнее чемпионатов мира и Европы. Не говоря от всяких гран-при.

источник: «Советский спорт»
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