Юная Петросян завалила выступление в Уфе. Аделия стала первой из-за неопытности соперниц

Нынче любой контрольный прокат, а уж тем более Гран-при в мире российского фигурное катания считается событием едва ли не государственного масштаба. В условиях изолированности нашего спорта от международных соревнований внутренняя борьба не ослабевает, а только набирает обороты. Турнир в Уфе выявил большую проблему в конкуренции женского одиночного катания.

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Все же помнят эти громкие возгласы специалистов, тренеров и бывших фигуристов о том, что даже без конкуренции на международном уровне у нас внутри существует безумная конкуренция. А что до чемпионатов мира и Европы - так там без нас тоска и серость. Но и в нашем ледовом королевстве есть свои проблемы, что и выявил Гран-при в Уфе.

РИА Новости

Безоговорочный главный талант женской одиночки 16-летняя Аделия Петросян, превосходя в пух и прах своих оппоненток, должна была доказать, что не зря к ней приклеивают громкие эпитеты и уже величают «новой Загитовой - Медведевой - Сотниковой и даже Валиевой». В короткой программе всё было замечательно - чистый прокат и великолепно исполненный сложнейший тройной аксель. Аделия с лёгкостью оторвалась от юных конкуренток аж на 10 баллов. Этот огромный запас давал ей право не особо беспокоиться за итоговую победу.

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Однако при прокате произвольной программы у Петросян случился сбой. То ли фигуристка вышла на лёд с недонастроем, учитывая преимущество перед соперницами, то ли общий эмоциональный фон не дал полностью расслабиться талантливой девочке. Аделия должна была воочию показать - почему именно она является одним из лидеров национальной команды.

Ученица Тутберидзе заявила аж четыре четверных прыжка, но из всего сложного набора элементов ей удалось исполнить только один — тулуп, к тому же с серьёзной помаркой. Аделия споткнулась, а в каскаде удалось сделать лишь двойной аксель. На выполнении двух квадов спортсменка просто упала. Итоговая сумма оказалась достаточно низкой - 150,36 балла, всего — 234,74, что для современной женской одиночки крайне мало, учитывая мощную конкуренцию.

РИА Новости

Правда, уровень соперниц был такой, что даже с таким проблемным прокатом произвольной программы Петросян одержала безоговорочную победу. Это говорит не пользу Аделии как одного из лидеров сборной. Если бы оппозиция была иной, то девушка даже не попала бы в итоговую тройку лучших. Сама фигуристка была явно расстроена своим выступлением.

«Понятно, что не получилось — два четверных прыжка, я очень расстроилась. Буду менять тренировочный процесс, так как он не дал тех результатов, которые я хотела получить.

Программа под «Февраль» Левашкевича — для меня это что-то доброе, светлое, чистое — такое внутреннее состояние открытости. Эту музыку предложили Этери Георгиевна с Даниилом Марковичем, я была в восторге, потому что очень давно хотела нежное что-то. Даже практически расплакалась, когда они её включили. Буду много работать, потому что программа пока ещё в грязноватом исполнении в эмоциональном плане. Будем работать дальше.

РИА Новости

В плане хореографии тренерский штаб делал акцент на нежные руки — над руками тоже надо работать. Скольжение должно быть получше, чем сейчас», — сказала Петросян в эфире Первого канала.