Главный хореограф страны. Илья Авербух – человек, превративший спорт в индустрию

Фигурное катание 18 декабря 2018 21:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

«Советский спорт» – о творческом пути Ильи Авербуха.

НОВАЯ ЖИЗНЬ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ

Фигурное катание в нашей стране во все времена было очень популярно. В первую очередь благодаря большим победам советских/российских спортсменов на чемпионатах мира и Олимпиадах. Выступления фигуристов у нас привыкли воспринимать, как соревнования наших против не наших, а не как вид искусства.

Слово «шоу» отсутствовало в нашем лексиконе. В то время как на Западе ситуация была несколько другой. Там фигурное катание было прочно вмонтировано в индустрию шоу-бизнеса и приносило не только эстетическое удовольствие зрителям, а еще и позволяло именитым спортсменам продлить свою спортивную жизнь, заработать адекватные для их трудозатрат деньги.

Было понятно, что рано или поздно так должно стать и в России. У нас всегда было огромное количество талантливейших тренеров, фигуристов, постановщиков, хореографов, нужно было только начать.

В середине нулевых ситуацию с мертвой точки сдвинул Илья Авербух. Серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира в танцах на льду, разносторонне развитая творческая личность. После окончания карьеры в конце 2003 года Авербуха и его партнершу Ирину Лобачеву звали выступать в разных западных шоу, но они остались в России, решив поработать на родную публику.

Уже через год Авербух запустил проект «Ледовая симфония», в рамках которого было поставлено несколько ледовых шоу с участием звезд мирового фигурного катания. Произошло то, что так или иначе было неизбежно.

Неудивительно, что именно Авербух стал человеком, который дал жизнь российскому фигурному катанию в новом формате. Еще будучи спортсменом, он проявлял себя как талантливый хореограф и постановщик. От людей, близко знавших Авербуха лично, доводилось слышать и о его организаторских талантах.

С тех пор прошло уже почти 15 лет. Фигурное катание в России давно перестало быть просто спортом. Теперь это огромная развлекательная индустрия, в которой существуют не только Илья Авербух и его ледовые шоу. Да и сам он уже давно вышел за рамки постановок на льду.

Но это сейчас. Если оглянуться назад, то можно увидеть, какой огромный путь Авербух проделал для того, чтобы фигурное катание обрело такую бешеную популярность, что даже тренировочные прокаты наших юниоров собирают миллионы просмотров на ютубе.

Ведь именно благодаря ему ледовые шоу зашли в эфир главного телеканала страны. В 2006‑м у всех нас на первой кнопке появилась программа «Звезды на льду», которая сразу начала собирать отличные рейтинги и потом переросла в более долгоиграющий проект под названием «Ледниковый период».

Такого мы действительно в тот момент еще не видели. Звезды шоу-бизнеса катались вместе с чемпионами мира и Олимпиад, а в судьях были легендарные тренеры и великие артисты. Этот формат был свеж для российского телерынка, поэтому оставался актуален достаточно долго.

ДВИГАТЕЛЬ ИНДУСТРИИ

Впрочем, Авербух не стоял на месте, упиваясь успехом «Ледникового периода». Помимо телепрограммы, он создавал новые ледовые постановки, которые позже вывозил на зарубежные гастроли, делал юбилейные шоу в честь легенд отечественного фигурного катания: Татьяны Тарасовой, Тамары Москвиной, Ирины Родниной. Чуть позже в его арсенале режиссера-постановщика появились детские ледовые спектакли.

В качестве хореографа и постановщика Авербух участвовал в создании программ для топовых российских фигуристов. Евгения Медведева больше двух лет не проигрывала ни одного старта, выступая с постановками, к которым приложил руку Илья.

При этом было понятно, что ниша фигурного катания рано или поздно станет слишком тесной для Авербуха. Его потенциал как режиссера-постановщика и хореографа позволял замахнуться на более масштабные проекты. Так, в 2014 году он поучаствовал в создании церемоний открытия и закрытия зимних Олимпийских игр в Сочи, а спустя пару лет приложил руку к шоу, которое открывало чемпионат мира по хоккею.

В последние годы количество ледовых шоу, созданных Авербухом, сократилось. Если раньше он мог вести по нескольку проектов в течение одного календарного года, то сейчас Илья делает ставку на масштабные, долгоиграющие постановки. Сам он в интервью «Советскому спорту» объяснял это тем, что в столь напряженном графике ему не всегда хватает времени, чтобы набраться необходимой творческой энергии.

Но даже в таких условиях Авербух продолжает двигаться вперед и создавать реально прорывные проекты. Чего только стоит его постановка «Ромео и Джульетта», которую в этом году презентовали на ультратоповой площадке «Арена ди Верона». В этом спектакле собрано целое созвездие олимпийских чемпионов, а технологическая сложность просто зашкаливает.

Выступление в Вероне прошло при аншлаге, несмотря на плохую погоду. «Арена ди Верона» – открытая площадка, на которой зрителям запрещено пользоваться зонтами. В день спектакля шел дождь, но никто не ушел со своих мест. «Ромео и Джульетта» – первая российская постановка, которая была презентована на площадке такого уровня. С июля 2017‑го ее увидело уже более одного миллиона человек. О чем тут еще можно говорить?

Летом в России отгремел чемпионат мира по футболу – событие, которое по своему уровню и статусу вполне сопоставимо с Олимпиадой. Режиссером-постановщиком церемонии открытия ЧМ стал Авербух. Ее не смог испортить даже рок-н-ролльный жест Робби Уильямса.

Сейчас все мысли Ильи связаны с Универсиадой-2019, которая пройдет в Красноярске. Никого не удивляет, что именно он создает церемонию открытия этого знакового для нашей страны спортивного ивента.

За последние 15 лет Авербух стал главным режиссером-постановщиком и хореографом России. Его продюсерская компания «ММГ Скетинг» – бесспорный лидер ледовой шоу-индустрии не только в России, но и в мире. С 2004 года на ее счету более 200 проектов, реализованных на территории страны и за рубежом.

Сегодня Илье Авербуху исполняется 45 лет. Редакция «Советского спорта» присоединяется ко всем поздравлениям, которые звучат в адрес юбиляра! Мы желаем Илье крепкого здоровья, семейного благополучия, вдохновения и непрерывного полета творческой мысли! С днем рождения!

Алексей ЯГУДИН, олимпийский чемпион:

– С Ильей мы работаем уже давно. Это удивительный человек с мощнейшей энергетикой и невероятным творческим потенциалом! Я очень рад, что мы дружим уже столько лет! Я могу пожелать Илье только всего самого наилучшего! Самое главное – крепкого здоровья, личностной гармонии, безграничного полета творческой мысли, реализации всех намеченных проектов и бесконечного роста во всех направлениях, в которых он пожелает!

Татьяна ТАРАСОВА, легендарный тренер, заслуженный деятель искусств России:

– Я очень люблю Илью, и как мастера, и как человека, который преуспел в своем деле, сделал так, что вся страна вновь полюбила фигурное катание. Он делает очень интересные постановки, работая 24 часа в сутки и не уставая. Илья успевает очень многое!

Я вообще люблю в хорошем смысле помешанных людей. Я желаю Илюше долголетия, исполнения разных желаний, пусть он процветает в своем деле, живет, учится, работает, режиссирует и делает те спектакли, на которые ходят миллионы людей, любящих его творчество. Я к этим людям, безусловно, принадлежу и понимаю всю ценность Ильи и его служения тому виду искусства, которое он выбрал.

Он работает с выдающимися людьми, это непросто. Его труппа состоит из великолепных артистов, и за много лет ни один человек оттуда не ушел. Это всегда очень трудно – воспитывать молодежь, учить их трудиться. У Ильи очень хорошая компания, он умеет работать с людьми, а это очень важно в наше время. Я поздравляю родителей Ильи с таким прекрасным сыном!