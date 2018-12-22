Медведева и Загитова перебили друг друга. Все медали забрали юниорки

Фигурное катание 22 декабря 2018 22:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Это просто не умещается в голове.

ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ ДЛЯ МЕДВЕДЕВОЙ

Днем на тренировку Евгении Медведевой пришла Татьяна Тарасова. Она подошла к Брайану Орсеру почти полчаса что-то с жаром рассказывала. Канадец смущенно улыбался, кивал и пытался успевать за Медведевой, которая с четкостью робота исполняла прыжки и каскады.

Создавалось ощущение, что мы смотрим на тренировку лучшей фигуристки мира. От Евгении исходила какая-то иррациональная уверенность, будто и не было вчерашнего ужаса в короткой программе. Она выплеснула эмоции, чуть-чуть поплакав в прямом эфире своего инстаграма, когда обратилась ко всем своим болельщикам со словами благодарности.

После 14-го места в короткой на чемпионате России стало понятно – дальше падать некуда. Теперь у Медведевой есть лишь один путь – наверх. Стартовая разминка, которую она закрывала – очень удобная позиция. Катай чисто, бери крутые оценки и наблюдай за тем, как соперниц прибивает к земле колоссальным давлением.

Этот план почти сработал. При бешеной поддержке саранской публики Медведева выдавала крутейший прокат, который серьезно подпортила падение во время каскада. После этого Евгения не развалилась. Докатала мощно, эмоционально и даже нашла момент, чтобы завести трибуны.

– Я три года об этом мечтала – раскачать зал. Просто до этого у меня были такие программы, в которых не было возможности сделать это. А тут я подумала: «Почему бы и нет?», - в этот раз Медведева вышла к журналистам и ответила на все вопросы. Иронично, весело – так, как она умеет. При этом не обходя острые углы. О своих проблемах Евгения говорила достаточно откровенно.

– Раньше я была психологически младше, как-то было легче собой управлять, было легче мной управлять. Нервы были, но с ними справлялась. Теперь нужно искать новые методы и все-таки есть еще такое словосочетание как «запас прочности», который иногда иссякает. Как раз психологический запас прочности - он самый хрупкий.

Те, кто думает, что Медведева находится в прострации, не правы. Она умная девушка, которая понимает все, что с ней происходит. Сомневаться в том, что Евгения топ-фигуристка, не приходится. Есть небольшой кризис, вызванный серьезными переменами, и нужно время, чтобы его преодолеть.

Сегодня в ее карьере был переломный момент. В практически безнадежной ситуации она умудрилась сохранить шанс на попадание в сборную.

После проката Медведевой в микст-зону зашел гендиректор федерации фигурного катания России Александр Коган и о чем-то с ней шептался. Завтра нас могут ждать неожиданные итоги Исполкома ФФКР, на котором определятся спортсмены, которые будут представлять Россию на чемпионатах Европы и мира.

ЗАТМЕНИЕ ЗАГИТОВОЙ

Причина? То, что творилось на льду после выступления Медведевой. Откатались участницы из второй разминки, а Евгения продолжала оставаться на первом месте. Никто не выдержал этого давления.

Даже суперстабильная Софья Самодурова, которая открывала прокаты в третьей шестерке, допустила несвойственную себе помарку на каскаде. Впрочем, это не помешало ей стать первой, кто обошла Медведеву. Но все было на очень зыбко. За произвольную программу Соня получила на пять с половиной баллов меньше Жени, но у нее был приличный запас благодаря отлично исполненной короткой.

А вот следом на арене в Саранске пространство начало искривляться от тех событий, которые начали происходить. Сначала Анна Щербакова, на разминке несколько раз больно упавшая с четверного лутца, откатала свою программу чистейшим образом и заработала какие-то немыслимые 89 с лишним баллов за технику.

Станислава Константинова испортила несколько элементов в отлично выкатанной произвольной программе, которая у нее обычно не дает сбоев. Но, опять же, запас по баллам перед Медведевой был хороший, поэтому Евгению она обошла.

В Алине Загитовой, которая появилась на льду следом, трибуны были уверены. «Ну уж Алинка-то сейчас все сделает» - пронесся шепот по рядам. Вот только смотрелась Загитова не очень здорово еще на тренировке. Скорости не было, все прыжки внатяг, появились необъяснимые недокруты.

Впрочем, Алине было трудно и вчера. На разминке перед короткой программой она дважды упала, но за несколько секунд переключилась в режим бесшумного убийцы элементов и выдала потрясное катание.

Сегодня с первых движений стало ясно, что с Загитовой творится что-то не то. Накануне она рассказывала, что перед прокатом не чувствовала тело, но смогла собраться. Кажется, сегодня случилось то же самое. Вот только переключиться и вновь показать свое величие у Алины не получилось.

Столько ошибок она не допускала никогда, если не брать наглухо заваленную произвольную на чемпионате мира в Милане. Сегодня она докатывала из последних сил – не было ни скорости, ни амплитуды при вращениях.

Оценки – лютый мрак. После этого Загитова собралась буквально за 15 минут и покинула арену, направившись в гостиницу.

Те кто, вчера говорил, что дуэли Алины и Жени больше нет, жестко ошиблись. Они продолжают психологически ломают друг друга. Вчера все видели, что произошло с Медведевой после великолепного проката Загитовой. Сегодня ситуация перевернулась. История, которая произошла после Олимпиады, похоже, отпустит их не скоро.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

А пока на чемпионате России три первых места в женском катании занимают юниорки. Щербакова выиграла, Александра Трусова с бешеной технической оценкой проиграла ей всего шесть сотых. Третье место второй год подряд заняла Алена Косторная.

И что теперь будет на тренерском совете? Кто поедет на чемпионаты Европы и мира? Ведь в правилах отбора четко прописано: два первых места попадают в сборную, третий кандидат определяется тренерским решением. Но никто из занявших пьедестал не может ехать на взрослые соревнования.

Сразу после окончания женских соревнований Коган отказался что-либо комментировать. Он предложил дождаться решения Исполкома.

Но по слухам прямо сейчас все три места в сборной вакантны. Хотя многие уверены, что состав определится исходя из итоговой расстановки: Константинова, ставшая четвертой, Загитова – с пятого места, а на третью путевку в сборную будут претендовать Софья Самодурова и Елизавета Туктамышева. Но, судя по всему, это не так.

Саранск

Фигурное катание

Женщины

Итоговый результат

1. Анна Щербакова – 229,78

2. Александра Трусова – 229,71

3. Алена Косторная – 226,54

4. Станислава Константинова – 212,92

5. Алина Загитова – 212,03

6. Софья Самодурова – 209,77

7. Евгения Медведева – 205,90

8. Анна Тарусина – 205,16

9. Анастасия Губанова – 203,76

10. Анастасия Гулякова – 202,63

11. Виктория Васильева – 199,55

12. Алена Леонова – 199,52

13. Анастасия Тараканова – 193,44

14. Полина Цурская – 1835,32

15. Мария Талалайкина – 181,62

16. Мария Сотскова – 179,90

17. Елизавета Нугуманова – 172,23

18. Дарья Паненкова – 167,78

Произвольная программа

1. Анна Щербакова – 155,69

2. Александра Трусова – 154,75

3. Алена Косторная – 152,14

4. Евгения Медведева – 143,66

5. Станислава Константинова – 138,52

6. Софья Самодурова – 137,95

7. Анна Тарусина – 135,15

8. Анастасия Тараканова – 134,27

9. Виктория Васильева – 133,96

10. Анастасия Гулякова – 133,64

11. Анастасия Губанова – 133,22

12. Алина Загитова – 131,41

13. Алена Леонова – 128,73

14. Мария Талалайкина – 121,27

15. Полина Цурская – 118,97

16. Мария Сотскова – 114,17

17. Дарья Паненкова – 114,15

18. Елизавета Нугуманова – 111,60