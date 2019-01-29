Катарина Гербольдт: Нужно оставить Загитову и Медведеву в покое

Фигурное катание 29 января 2019 12:28 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

Мастер спорта международного класса Катарина Гербольдт подвела итоги чемпионата Европы, который завершился в Минске.

«С МИШИНЫМ ПРИ ВСТРЕЧЕ ЦЕЛУЕМ ДРУГ ДРУГА В ЩЕКУ»

– Начнем с девочек. Можно было ожидать победу Софьи Самодуровой?

– Софья здорово выглядела в короткой программе, можно было ожидать, что она хорошо откатает и произвольную. И если остальные девочки ошибутся, то может победить. Так и получилось.

– Если б Загитова откатала чисто произвольную, могла опередить Самодурову?

– Если б не падение с первого элемента, то и программа сложилась бы по-другому. Когда падаешь в самом начале – это серьезный удар.

– Это примерно, как в футболе, пропустить гол на первой минуте?

– Наверное, уместная аналогия, – смеется Катарина.

– Татьяна Анатольевна Тарасова восклицала после выступления Самодуровой: «Браво, Алексей Николаевич!». Вы же работали с Мишиным. В чем его главные секреты?

– Когда я еще сама каталась, Софья была совсем маленькой, я не видела, как начиналась их совместная работа. Но Алексей Николаевич уделяет обучению прыжкам самое серьезное внимание с первых дней. Поэтому неудивительно, что у всех его учеников хорошая техника. Алексей Николаевич знает, что делает, мы на протяжении многих лет в его учениках видим плоды его работы. Одно слово – Профессор!

– Как он вас приветствует при встречах?

– Несмотря на то, что я от него уходила к другому тренеру, у нас остались самые теплые отношения. Он меня столько лет пестовал, фактически воспитывал. При встрече мы обнимаемся и целуем друг друга в щечку.

– Сейчас идут горячие споры, кто должен представлять Россию на ЧМ в Японии. Одно место закреплено за Самодуровой. Еще одно, видимо, за Загитовой. Однако профессиональное сообщество требует включить в команду Елизавету Туктамышеву. Согласны с этим мнением?

– У всех еще будет достаточно соревнований до чемпионата мира (пройдет в Японии с 18 по 24 марта. – Прим. ред.). Впереди еще Универсиада, насколько я знаю, Лиза Туктамышева там собиралась выступать. Впереди Кубок России и несколько турниров класса «В». Важно, в какой форме подойдут к чемпионату мира все наши девушки. Думаю, федерация будет внимательно следить за всеми кандидатками, и отбор пройдет по спортивному принципу. Ведь на чемпионате России никогда не определялся итоговый состав на мировое первенство. После чемпионата Европы всегда вносились коррективы. И потом, никто не застрахован от болезней и травм.

– Однако многочисленная армия болельщиков Жени Медведевой стала требовать включить ее в состав на ЧМ. Что скажете?

– Не нам решать, думаю, будут рассматриваться все варианты. Женя была запасной на чемпионате Европы. В любом случае, эта девушка заслуживает уважения, включение в состав может быть для нее своеобразным бонусом. Женя много лет была лидером, все девочки, которые сейчас на ведущих ролях, появились, в том числе, благодаря ей.

– И все-таки по поводу Туктамышевой хотел бы уточнить. Она много пропустила. Имеет право претендовать на участие в ЧМ?

– Конечно, имеет. Лиза очень хорошо провела первую часть сезона. Затем была болезнь, от чего никто не застрахован. Не дать ей шанс – не правильно.

– Раздавались даже голоса, что Загитовой не место в сборной. Особо горячие головы предлагали заменить ее Медведевой.

– Столько всего за этот год навалилось на Женю и Алину. Сейчас девчонок просто нужно оставить в покое.

«САША – ТРУДЯГА, ОН ЗАСЛУЖИЛ ЭТУ МЕДАЛЬ»

– Для вас откровение второе место Александра Самарина?

– Возможно, для кого-то выступление Самарина сюрприз, он только не для нас. Так как я вхожу в тренерский штаб Саши, которым руководит Светлана Владимировна Соколовская, то знаю, как много мы работали, чтобы был такой результат. Саша – большой трудяга, он заслужил эту медаль. В Минске он показал, что он настоящий боец.

– Самарин расплакался в объятиях тренера, после объявления оценок. Эмоции захлестнули?

– Конечно, эмоции, но эмоции счастливого человека. Он наконец-то дождался этого результата.

– Самарин немногим больше балла проиграл Хавьеру Фернандесу. Пошли разговоры, что судьи немного помогли испанцу, который заранее объявил о завершении карьеры. Опытным взглядом вы ничего такого не заметили?

– Фернандес – легенда фигурного катания. Оценивать работу судей не наша задача. Если арбитры так оценили выступление Хавьера, значит, именно такие оценки он заслужил.

– Что скажете про Максима Ковтуна и Михаила Коляду?

– Миша очень хорошо откатал короткую программу. Все было в его руках. Но он в очередной раз не смог психологически с собой справиться.

Что касается Ковтуна, на чемпионате России он отлично выступил. Опять вроде бы нашел себя. Но, об этом все говорили, Максим никогда не отличался стабильностью. Все ждали чемпионата Европы, хотели посмотреть, что изменилось у Максима кардинально.

– Вопрос тот же, как и у девушек, кому ехать на ЧМ? Ведь есть еще Сергей Воронов, относительно неплохо выступивший в Гран-при, есть Дмитрий Алиев. Но пока только Самарин своим европейским серебром застолбил за собой место в сборной.

– Скажу то же самое, что по поводу девушек. Впереди еще будут соревнования, кто будет в лучшей форме, покажет хороший результат, тот и поедет в Японию. Но надеюсь, что Саша Самарин все-таки заслужил выступление на ЧМ.

«ДЖЕЙМС И СИПРЕ НЕ НЕПОБЕДИМЫ»

– Про пары немного поговорим. Евгения Тарасова и Владимир Морозов не так и много уступили французам Ванессе Джеймс и Моргану Сипре. Наши считали, что их подвела короткая программа, они ее только недавно поставили. Могут Тарасова и Морозов составить конкуренцию французам?

– Конечно, могут. Они наши лидеры в этом виде, ребята и в прошлом сезоне очень хорошо выступали. Наверное, чего-то действительно не хватило, но это лучше знать их тренерам. Мне со стороны трудно про это говорить. Может быть, действительно ребятам не хватило времени на шлифовку программ. Потому что у них были шероховатости и в короткой, и в произвольной. Но скажу так: считаю, что французы не выглядят недосягаемыми. Если наши будут катать чисто, могут с Джеймсом и Сипре бороться.

– И вкратце про танцы. Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон штампуют мировые рекорды, как с ними конкурировать?

– В танцах наши лидеры Александра Степанова и Иван Букин, как мне кажется, по сравнению с прошлым сезоном сделали большой шаг вперед. Я их даже не могла узнать – настолько они выглядели классно. Пападакис и Сизерон выступают ровно уже несколько лет, а Саша с Ваней стремительно прогрессируют. Нужно только не останавливаться.