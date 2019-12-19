Медведева исполнит главную роль в новогоднем шоу Авербуха

Это первый российский ледовый спектакль, в котором принимает участие двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы – Евгения Медведева. Она выйдет на лед в роли Дороти сразу после чемпионата России в Красноярске и примет участие в спектакле с 30 декабря 2019 года по 7 января 2020 года. График специально выстроен так, чтобы действующая спортсменка могла участвовать во всех главных турнирах по фигурному катанию.

С 27 по 29 декабря 2019 года пройдут дополнительные (предпремьерные) показы спектакля. В эти дни в соревнованиях международного уровня роль Дороти исполнит участница телевизионного проекта «Ледниковый период. Дети» Алиса Двоеглазова. С 30 декабря по 7 января в главной роли – Евгения Медведева.

Несмотря на то, что для Жени это дебют в ледовом спектакле, выступать ей будет очень комфортно, ведь рядом с ней на лед выйдут знаменитые российские фигуристы, которые уже давно работают в театральном жанре и давно завоевали сердца поклонников. Олимпийский чемпион Роман Костомаров и чемпионы мира Оксана Домнина и Максим Шабалин предстанут в новых для себя образах. Оксана сыграет добрую волшебницу Амилинду, покровительницу волшебной страны фарфоровых болванчиков, а Роман примерит на себя женскую роль – он перевоплотится в злую и могущественную Брунгильду, одержимую жаждой вселенской власти и ненавистью к человечеству. Несмотря на то, что Костомаров уже выходил на лед в женских партиях в «Ледниковых периодах» с Аленой Бабенко и Чулпан Хаматовой, большую женскую роль в ледовых шоу Авербуха играть ему еще не приходилось. Гримерам и костюмерам пришлось изрядно повозиться, чтобы из брутального Романа получилась демоническая Брунгильда.

Роман Костомаров: «Этот образ мне очень интересен, хватит быть солдатом и героем, хочется побыть и антигероем, ярким и отрицательным персонажем. Конечно, это требует актерского мастерства, но до Нового года еще много времени, чтобы вжиться в эту роль. Илья Авербух – очень опытный постановщик, его отличает режиссерское и творческое чутье. У нас есть свой зритель, который всегда придет на шоу Авербуха – Илья заработал себя эту репутацию за много лет. Я уверен, что получится классный спектакль».

Оксана Домнина: «В ледовых шоу Авербуха я уже играла и злые, и добрые силы. Больше всего мне нравится интересная работа, и неважно, какая роль мне достанется. Илья Авербух постоянно находит для меня необычные и увлекательные образы, уверена, что так будет и с «Волшебником». Мы с детьми уже посмотрели все варианты экранизаций этого сюжета и с огромным нетерпением ждем его ледового воплощения. Я верю в чудеса и мои дети тоже, и поэтому мы очень ждем Нового года. Мы уже пятый год участвуем в новогодних шоу Авербуха, но впервые за несколько лет будем кататься в Москве. У нашей дочери День рождения 2 января, и она всегда очень переживала, что на ее главный праздник нас нет дома. В этом году она с огромным нетерпением ждет, что мы будем отмечать его все вместе. По традиции на сам Новый год мы уедем всей семьей на дачу, и там в кругу семьи и друзей отметим и наступление Нового года, и День рождения дочери. Но уже 2 января мы выйдем на лед, ведь ледовые спектакли у нас каждый день, кроме 1 января».

Илья Авербух: «О сказке «Волшебник Страны ОЗ» я думал уже давно. Мне нравится, что сюжет позволяет путешествовать по разным мирам. Когда оказалось возможным наше сотрудничество с Женей Медведевой, то пазл сложился, сразу стало понятно, что она станет прекрасной Дороти, которая идет по своей дороге, также как Женя идет по своей спортивной судьбе. Для поклонников фигурного катания всех возрастов шоу станет прекрасным подарком – мы приглашаем провести новогодние праздники с уникальной спортсменкой, которая сыграла выдающуюся роль в популяризации женского одиночного фигурного катания в России».

Сценографию и костюмы для спектакля создадут лучшие театральные художники России Вадим Воля и Ольга Тумакова, лауреаты премии «Золотая маска», создатели известных спектаклей «Все о Золушке» в «Театре мюзикла», «Синяя птица» в Театре Наций. С Ильей Авербухом они уже работали вместе на Всемирной Универсиаде 2019 года в Красноярске, однако это их первый опыт сотрудничества в ледовом шоу. Как обещают организаторы, «Волшебник страны ОЗ» станет сказкой, о которой будет говорить вся Москва.