«Триумф российских фигуристов в день рождения великого Жука и благодаря ему»

«ЖУК ДОЛГО БОРОЛСЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ»

Хочу начать с важной для меня даты – вчера, 25 января исполнилось бы 85 лет великому тренеру, с которым и мне посчастливилось работать, Станиславу Алексеевичу Жуку. И вчерашний триумф Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в танцах – это результат настойчивой работы Жука. Именно ему принадлежит идея новых правил, с ней Станислав Алексеевич долго носился, предлагал изменить систему подсчета оценок. Но, возможно, как всякий великий человек, немного опередил свое время. Про идею Жука вспомнили после Олимпиады-2002 года в Солт-Лейк-Сити, когда разразился скандал с вручением двух комплектов золотых медалей в парном катании. После Игр МОК пригрозил ИСУ исключением фигурного катания из олимпийской программы, если не будет наведен порядок с судейством. Тут в ИСУ вспомнили идею Жука по изменению судейства. Не говорю, что именно Жук полностью придумал нынешнюю систему оценок, но за основу была принята именно его идея. Тогда и стали считать десятые и сотые балла. И нынешняя победа на ЧЕ-2020 нашей пары над великой французской парой Габриэллой Пападакис и Гийомом Сизероном в 0,19 сотых в произвольной программу и в 0,14 по сумме двух выступлений – одержана в том числе и благодаря Жуку.

Вчера судьи думали восемь минут: как бы им вытянуть на первое место французов. Вначале выставили оценки, согласно которым французский дуэт проигрывал нашим ребятам 10 баллов. Потом стали пересчитывать, но все равно наши опередили соперников на 0,19 сотых в произвольной программе.

Вика с Никитой в нынешнем сезоне подготовили превосходный ритмический танец, здорово его откатали в Граце, и отстали всего на 0,05 балла от французов. Тренер французской пары заявил после короткой программы, что его подопечным специально не ставили высшую оценку – 10 баллов. Но это все оправдания, под которыми нет никаких оснований.

Думаю, французы после столь блестящего танца нашей пары занервничали. Произвольный танец Синицина и Кацалапов откатали первыми, и откатали просто здорово.

Думается, у французов слегка задрожали коленки, отсюда и мелкие неточности. Итог – блестящая победа нашей пары над великим, без преувеличения, французским дуэтом.

Последние три года я много времени провожу на том же катке, где тренируются Вика с Никитой. Поэтому прекрасно знаю ребят, видел, как они тренируются, как много работают и как прогрессируют. Хочу поздравить ребят и их тренера Александра Жулина с большой победой.

Нельзя не отметить и вторую нашу пару Александру Степанову и Иван Букин – они здорово выступили и в жесткой конкурентной борьбе завоевали бронзовые медали.

«ДАЖЕ У РОНАЛДУ И МЕССИ БЫВАЮТ ПРОВАЛЬНЫЕ МАТЧИ»

Я вчера сделал прогноз, что велика вероятность победы Анны Щербаковой, и хочу сказать, что не ошибся. Ане снизили оценку за недокрут в четверном флипе. Это был шикарный прыжок с отличным выездом. Если и была микропомарка, нужно было учесть, что прыжок исполняла девочка. Эту микропомарку с коньком можно было трактовать как в ту, так и в другую сторону. Однако эта галка от судей стоила ей первого места. Хотя, справедливости ради, следует сказать и про падение Ани в конце программы. Аня в этом сезоне прибавила в катании, как следствие у нее очень хорошие оценки за компоненты.

А вообще, в этот вечер все три наших девочки катались не лучшим образом, что вполне логично. В сезоне бывает только один идеальный прокат, все остальные всегда немного хуже. Это вам скажет любой профессионал.

То же самое касается Алены Косторной и Александры Трусовой. Саша провела отпуск в Дубае в середине сезона, возможно, этот отдых немного выбил ее из колеи. Ну и не надо забывать, что все девочки еще в сентябре шикарно катались, невозможно такой длительный период держать высокую форму.

Самые великие футболисты, хоккеисты и представители других видов спорта не могут держать пик формы весь сезон. Даже у таких гениев как Роналду и Месси бывают спады. А здесь – совсем юные девчонки. Хотелось бы лишь пожелать им восстановить силы и подойти в полной готовности к чемпионату мира.