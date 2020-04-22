ТЩК-3. Мы обожали Трусову, потом Косторную, но последнее слово осталось за Щербаковой - Советский спорт
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22 апреля 2020 19:30Фигурное катаниеТигай Лев

ТЩК-3. Мы обожали Трусову, потом Косторную, но последнее слово осталось за Щербаковой

Это третий из материалов, посвященных первому «взрослому» сезону вчерашних юниорок, с ходу ставших лучшими фигуристками России и мира. Сегодня очередь Анны Щербаковой.

ВЫХОД ИЗ ТЕНИ

Она не била пачками мировые рекорды, как Александра Трусова и Алена Косторная, о которых шла речь в предыдущих статьях. Осенью, когда трио ТЩК дебютировало во «взрослом» фигурном катании, Щербакова считалась в нем этаким слабым звеном и пребывала в тени партнерш по школе Этери Тутберидзе. Однако уже к зиме это расхожее мнение кардинально изменилось. Аня просто заставила нас считаться с собой, как с настоящей суперзвездой, не уступающей ни Алене, ни Саше, а в чем-то даже превосходящей их обеих.

За эти несколько месяцев мы, можно сказать, влюблялись по очереди в каждую из них. Сначала обалдевали от града четверных Трусовой. Потом переметнулись к Косторной, заворожившей весь мир неповторимым скольжением и выигравшей финал Гран-при. Но к новогодним каникулам в лидеры по симпатиям публики вдруг вырвалась Щербакова.

Во-первых, она перестала регулярно падать с четверного лутца. Во-вторых, параллельно с Трусовой добавила в свой арсенал еще один дорогущий прыжок о четырех оборотах - флип. И тут все разом прозрели, потому что при чистых или почти чистых прокатах не заметить главную отличительную черту Щербаковой стало невозможно! Ее потрясающие чувство музыки, артистизм, эмоциональность просто лезли в глаза, захватывали целиком.

УМНИЦА, КРАСАВИЦА - И АРТИСТКА

Рядом с чуть отстраненной, как бы «себе на уме», Косторной и простецкой рязанской «попрыгуньей до потолка» Трусовой появилась «третья сила» и совершенно другая личность. Ничуть не меньшего масштаба, и при этом - не похожая ни на кого. Изящная, тоненькая красавица - и вдобавок умница: в свои едва исполнившиеся (в конце марта) 16 лет говорит на чистейшем «литературном русском», не прилагая для этого ни малейших усилий. Она вообще все делает естественно, от души, как дышит,- будь то беседа с журналистом или катание на коньках по льду.

Ну как в такую можно не влюбиться?..

Все турниры Щербаковой в сезоне-2019/20

Даты

Турнир и место

Короткая

Произвольная

Сумма

13-14.09

Челленджер. Бергамо (Италия)

3 (67,73)

1 (150,47)

1 (218,20)

18-19.10

Этап Гран-при. Лас-Вегас (США)

4 (67,60)

1 (160,16)

1 (227,76)

8-9.11

Этап Гран-при. Чунцин (Китай)

1 (73,51)

1 (152,53)

1 (226,04)

6-7.12

Финал Гран-при. Турин (Италия)

3 (78,27)

1 (162,65)

2 (240,92)

27-28.12

Чемпионат России. Красноярск

2 (79,93)

1 (181,94)

1 (261,87)

24-25.01

Чемпионат Европы. Грац (Австрия)

2 (77,95)

1 (159,81)

2 (237,76)


Обратите внимание: за этот сезон она выиграла все произвольные программы. Все до единой, шесть из шести! Самым показательным в этом плане был, пожалуй, чемпионат Европы, где Трусова с Косторной выглядели явно выжатыми психологически, и на этом фоне щербаковская «Жар-птица» Стравинского с переодеванием из синего в красное в середине произвольной смотрелась убийственней некуда. Если бы не падение с последнего из трех четверных, победительницей ЧЕ в Граце (а заодно и новой рекордсменкой мира) точно стала бы Аня, а не Алена.

ЧУДО В КРАСНОЯРСКЕ

А ведь до этого был еще невероятный чемпионат России, где Щербакова приземлила-таки оба лутца с флипом и разгромила всех в пыль! Ее 181,94 за красноярскую произвольную – это совершенный космос, списывать который исключительно на домашнее судейство лично у меня не поворачивается язык. Дом домом, но ведь официально-международное мировое достижение Трусовой Аня тогда перекрыла на 15 баллов! А олимпийским оценкам Алины Загитовой и Евгении Медведевой, сражавшихся за золото Пхенчхана в 2018-м, нахлобучила аж «+25». Словно какой-нибудь низшей лиге из разряда «первенств водокачки».

Так что, не отмени ISU в последний момент мартовский ЧМ, еще неизвестно, какая именно представительница ТЩК взошла бы на высшую ступень пьедестала в Монреале. Во всяком случае слабым звеном Щербакова там,уверен, бы не была. Она вообще долго входит в сезон, долго накатывает новые постановки и элементы, но уж когда накатает - только держись.

НОВАЯ ЦЕЛЬ - ТРИКСЕЛЬ

На днях Щербакова объявила, что ее новый приоритет на ближайшее время –тройной аксель. В отличие от четверных, этот прыжок разрешен в короткой программе, которую Щербакова до сих пор постоянно проигрывала - то Косторной, то Загитовой, то Рике Кихире, то Елизавете Туктамышевой. Трусова триксель в короткой пару раз пробовала, но пока неудачно. И если у Щербаковой получится лучше, это будет такая «бомба всемирного значения», что мало никому не покажется. Вплоть до статуса фаворитки №1 пекинской Олимпиады-2022.

Только не торопите, не сразу. Мы ж теперь в курсе: у нее всегда все «не сразу», то бишь, не осенью. В лучшем случае - зимой-весной. А тут еще коронавирус этот, будь он неладен, не потренируешься толком.

Ничего, подождем. Оно того стоит. Главное, что ни одна из вундеркиндок Тутберидзе не обманула наших ожиданий и внесла ощутимый вклад в тот переворот в женском фигурном катании, который они втроем провернули за минувший сезон. И я сильно подозреваю, что эта революция еще не закончилась, она продолжится. И не когда-то там в неведомом будущем, а совсем скоро.

Как? А вот об этом мы с вами, пожалуй, лучше поговорим отдельно, несколько дней спустя. В четвертой - и последней статье данного «сериала».

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