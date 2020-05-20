Загитова больше не будет водить машину без прав, как бывало раньше

18 мая наша героиня Пхенчхана-2018 отметила совершеннолетие. Друзья и поклонники завалили красавицу Алину поздравлениями и подарками. А 20 мая фигуристка похвасталась новеньким водительским удостоверением, опубликовав свою фотографию у входа в Управление ГИБДД по Удмуртской Республике.

«Ура! У меня теперь есть водительские права. Спасибо всем учителям и школе за то, что учили меня ПДД и вождению! Очень нервничала, но смогла справиться с волнением. Хорошо, у меня была возможность учить правила онлаийн между тренировками», - подписала Загитова пост в инстаграме.

Под фото сразу посыпались пожелания болельщиков Алине скорее сесть за руль. Наверняка ждать новых фото и видео уже из салона автомобиля придется недолго. И хорошо, что теперь к подобному контенту не возникнет вопросов у того самого ГИБДД из родного для спортсменки Ижевска. А еще год назад такие вопросы возникали.

В мае 2019-го олимпийская чемпионка выложила в интернет несколько видео, на которых она, еще 16-летняя, ведет машину - судя по всему, «тойоту» - по проселочной дороге в окрестностях Ижевска. Понятно, что на тот момент у девушки не было прав (их выдают только с 18). И это была явно не учебная езда. В салоне звучал громкий «музон». А об отсутствии рядом инструктора говорил хотя бы тот факт, что Загитова... не была пристегнута.

Но даже если предположить, что видео снималось инструктуром, это тоже считалось бы административным нарушением. Учебная езда в жилых зонах запрещена. И среди пользователей нашлись возмущенные граждане. Видеоматериалы были переданы для изучения в МВД Ленинского района Ижевска. Загитовой светил штраф от 5 тысяч рублей.

Пресс-служба МВД даже опубликовала официальный ответ: «Сотрудники Госавтоинспекции по данному факту проводят проверку в рамках статьи 12.7. КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством), по результатам которой будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства». Однако наказания не последовало. В пользу фигуристки сработал «срок давности». Видео попало в сеть спустя более чем два месяца после нарушения. Алина отделалась легким испугом. Ну а теперь пополнила ряды настоящих автолюбителей.

Интересно, за рулем какого авто мы увидим ее уже совсем скоро? Не исключено, это будет BMW X5, полученный олимпийской чемпионкой за золото Пхенчхана. А, может, кто-то подарил ей новую машину на совершеннолетие?.. На следующем фото, правда, кроме цветов, любимой собаки Масару и велосипеда на дальнем плане ничего не видать. Но кто его знает... Пока в прессу попала информация лишь о кольце стоимостью 157 тысяч рублей и нити из жемчуга.