Загитова больше не будет водить машину без прав, как бывало раньше

18 мая наша героиня Пхенчхана-2018 отметила совершеннолетие. Друзья и поклонники завалили красавицу Алину поздравлениями и подарками. А 20 мая фигуристка похвасталась новеньким водительским удостоверением, опубликовав свою фотографию у входа в Управление ГИБДД по Удмуртской Республике.
«Ура! У меня теперь есть водительские права. Спасибо всем учителям и школе за то, что учили меня ПДД и вождению! Очень нервничала, но смогла справиться с волнением. Хорошо, у меня была возможность учить правила онлаийн между тренировками», - подписала Загитова пост в инстаграме.
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🚗 Ура!!! У меня теперь есть водительские права 🙌 Спасибо всем учителям и школе за то, что учили меня ПДД и вождению ☺️! Очень нервничала , но смогла справиться с волнением 🙈💪 Хорошо, у меня была возможность учить правила онлайн между тренировками... 🙏 **************************** * 🚗 Great day! Now I am the owner of the Driving license 🙌. Thank you to the Auto school for their lessons and teaching me 🙌. It was not so easy to pass exams 🙈, but I did it 🙏.
Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)
Под фото сразу посыпались пожелания болельщиков Алине скорее сесть за руль. Наверняка ждать новых фото и видео уже из салона автомобиля придется недолго. И хорошо, что теперь к подобному контенту не возникнет вопросов у того самого ГИБДД из родного для спортсменки Ижевска. А еще год назад такие вопросы возникали.
В мае 2019-го олимпийская чемпионка выложила в интернет несколько видео, на которых она, еще 16-летняя, ведет машину - судя по всему, «тойоту» - по проселочной дороге в окрестностях Ижевска. Понятно, что на тот момент у девушки не было прав (их выдают только с 18). И это была явно не учебная езда. В салоне звучал громкий «музон». А об отсутствии рядом инструктора говорил хотя бы тот факт, что Загитова... не была пристегнута.
Но даже если предположить, что видео снималось инструктуром, это тоже считалось бы административным нарушением. Учебная езда в жилых зонах запрещена. И среди пользователей нашлись возмущенные граждане. Видеоматериалы были переданы для изучения в МВД Ленинского района Ижевска. Загитовой светил штраф от 5 тысяч рублей.
Пресс-служба МВД даже опубликовала официальный ответ: «Сотрудники Госавтоинспекции по данному факту проводят проверку в рамках статьи 12.7. КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством), по результатам которой будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства». Однако наказания не последовало. В пользу фигуристки сработал «срок давности». Видео попало в сеть спустя более чем два месяца после нарушения. Алина отделалась легким испугом. Ну а теперь пополнила ряды настоящих автолюбителей.
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Интересно, за рулем какого авто мы увидим ее уже совсем скоро? Не исключено, это будет BMW X5, полученный олимпийской чемпионкой за золото Пхенчхана. А, может, кто-то подарил ей новую машину на совершеннолетие?.. На следующем фото, правда, кроме цветов, любимой собаки Масару и велосипеда на дальнем плане ничего не видать. Но кто его знает... Пока в прессу попала информация лишь о кольце стоимостью 157 тысяч рублей и нити из жемчуга.