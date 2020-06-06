«8 минут будет прыгать! Почему так неустойчиво?» Плющенко и Тутберидзе провели «дуэль взглядов»

Сначала видео со сборов в Новогорске выложила команда Тутберидзе. Один ролик посвящен Косторной, другой - Щербаковой. В обоих случаях показано, как Алена и Анна довольно робко ступают на лед впервые после паузы и как они же вполне уверенно, без всякой боязни катаются спустя неделю.

В начале видео с Косторной тренерский голос за кадром просит «чемпионку Европы и победительницу финала «Гран-при» показать аксель». На что следует ответ: «Нет». Но тут же - благодаря монтажу - мы видим идеальный прыжок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Легко не будет никому #alionakostornaia Публикация от Team Tutberidze (@teamtutberidze_) 5 Июн 2020 в 10:40 PDT

Видео с Щербаковой и вовсе начинается с восклицания фигуристки: «Почему так неустойчиво?» И хотя тренер тут же успокавает Анну словами «Годы мастерства видны в твоих движениях», девушка спотыкается и едва не падает на лед. Но вновь - опять же благодаря склейке - мы видим невероятный недельный прогресс: Щербакова как ни в чем не бывало исполняет каскад. Этот ролик, как и видео с Косторной, подписано: «Легко не будет никому».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Легко не будет никому #annashcherbakova Публикация от Team Tutberidze (@teamtutberidze_) 5 Июн 2020 в 11:01 PDT

Команда Плющенко спустя несколько часов ответила своим видео - со сборов в Кисловодске. Правда, в случае с новой подопечной двукратного олимпийского чемпиона Трусовой, которая, напомним, весной ушла к Плющенко как раз от Тутберидзе, о ледовых тренировках речь пока не идет. 15-летняя фигуристка набирает физическую форму, прыгая со скакалкой. Голос за кадром говорит: «8 минут будет прыгать. Работа идет полным ходом».

Выражаясь бойцовской терминологией, две конкурирующие организации провели «дуэль взглядов». Впереди у них невероятный по напряжению сезон, в котором Щербакова с Косторной и Трусова впервые окажутся по разные стороны баррикад. Для Тутберидзе и Плющенко (к которому, заметим, вместе с Трусовой также ушел тренер Сергей Розанов) это будет серьезнейшая профессиональная проверка. Их многочисленные поклонники и недоброжелатели уже потирают руки в предвкушении суперзрелища.

Неслучайно, казалось бы, ни к чему не обязыващие видео первых тренировок, вызвали такой ажиотаж. И люди продолжают писать комментарии. Кто-то с пожеланиями успеха, кто-то - злорадсвуя по поводу смены Трусовой тренера. «Саше , наверное, очень нравится быть примой среди малышей... Это не с Аней и Аленой тренироваться», - написал один такой пользователь...

Однако «хейтеров» все-таки меньше. И в одном сходятся абсолютно все: пусть видео из Новогорска и Кисловодска будет больше. Сейчас каждый шаг, каждое движение трех прим российского женского фигурного катания (и это мы еще не учитываем Алину Загитову и Евгению Медведеву) рассматриваются под микроскопом.