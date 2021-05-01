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Плющенко у золотого корыта. Уход Трусовой ставит на нем крест?
01 мая 17:09
автор: Лев Тигай
автор фото: ФФККР

Плющенко у золотого корыта. Уход Трусовой ставит на нем крест?

Рекордсменка мира Александра Трусова покидает школу Евгений Плющенко, к которому она перешла от Этери Тутберидзе всего год назад.

О том, что Трусова хочет вернуться к Тутберидзе, еще месяц назад говорил директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев, но тогда это не восприняли всерьез. Во-первых, дело было аккурат 1 апреля, а во-вторых, информацию никто не подтвердил. Наоборот, Плющенко не преминул высмеять Лайшева, а сама фигуристка, только что взявшая бронзу чемпионата мира в Стокгольме, заявила сразу после турнира, что уходить никуда не собирается - ее, мол, все устраивает.

Оказалось, что все-таки не все.

Комментарий Плющенко по поводу случившегося можно прочитать здесь. Трусова пока хранит молчание – как и Тутберидзе, а значит факт перехода именно к ней еще не подтвержден. Есть лишь сообщение «Матч ТВ», что Саша сегодня тренировалась в «Хрустальном». Теоретически ведь возможен и такой вариант: прежде, чем дать «добро» на возвращение блудной ученицы, Тутберидзе хочет как следует обговорить все детали и заодно посмотреть Трусову в деле, то есть, на катке.

А теперь давайте посмотрим на случившееся с точки зрения каждого из фигурантов: одной спортсменки и двух тренеров, между которыми эта спортсменка бегает туда-сюда.

ТРУСОВА: ГОД СТОЯНИЯ НА МЕСТЕ

Начнем с Трусовой. За год у Плющенко ее результаты остались практически на том же уровне, что и раньше. Осенью многие заметили, что Саша на новом месте прибавила в хореографии, но потом все опять свелось к борьбе с четверными под девизом «прыгала прыгаю и буду прыгать» - те же мучения, только вид сбоку, та же бронза с падениями на полностью российском пьедестале, только не ЧЕ, а ЧМ.

Три недели назад «Советский спорт» подробно разбирал трусовскую историю, так что повторяться смысла не вижу. Замечу лишь, что в 2020-м Саша уходила от Тутберидзе второй-третьей фигуристкой в стране, а на старте предстоящего сезона она будет примерно четвертой и точно не в топ-2 - с учетом перехода во «взрослые» нескольких вчерашних юниорок, включая Камилу Валиеву.

Так что олимпийские перспективы Трусовой выглядят довольно туманно. Вне зависимости от того, у кого она будет кататься - и испытывает ли чувство стыда за прошлогодний побег, а также публичное вранье про «меня все устраивает». Совесть – материя тонкая, ее на хлеб не намажешь, да и копаться в голове у 16-летней девицы - не самое перспективное занятие.

Все турниры Трусовой под руководством Плющенко в сезоне-20/21

* Командный турнир: место команды (место по сумме баллов среди женщин)

ТУТБЕРИДЗЕ: ПЕРЕТЕРПЕЛА – И ПОБЕДИЛА

Переходим к Тутберидзе. Трусова станет уже третьей звездной беглянкой, вернувшейся в «Хрустальный» за последние месяцы, - после Евгении Медведевой, еще в сентябре прекратившей сотрудничество с канадским тренером Брайаном Орсером, продолжавшееся два сезона, и Алены Косторной, которая уходила к Плющенко год назад вскоре после Трусовой, а по обратному маршруту проследовала первой, в начале марта.

Столь массовую миграцию в одном направлении трудно назвать совпадением. И что бы фигуристки не говорили по данному поводу в микро- и диктофоны, их возвращения – то есть, поступки – доказывают красноречивее всяких слов: уход из «Самбо-70» был ошибкой, они это поняли и признали.

Так что сезон, начавшийся для Тутберидзе с потери двух ведущих одиночниц, в итоге сыграл ей только на руку. Теперь любая, даже самая гениальная девочка и ее родители двести раз подумают, прежде, чем качать права в «Хрустальном» или, тем паче, бросать его ради материально заманчивых предложений со стороны. Уж слишком наглядный пример у всех перед глазами.

Таким образом, трио «ТЩК» вновь воссоединилось. А Тутберидзе перетерпела обиду – и сейчас она в выигрыше. Правда, не вполне понятно, как «Железная леди» и ее помощники Сергей Дудаков с Даниилом Глейхенгаузом будут управляться с такой толпой фигуристок экстра-класса: Щербакова, Трусова, Косторная, Валиева, Усачева, Хромых, Акатьева! Плюс чемпионы страны в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые с недавних пор тоже тренируются в «Хрустальном». Не пора ли школе как-то расширяться?..

Ну и, наконец, Плющенко, куда ж без него?

ПЛЮЩЕНКО: ПИАР НА ПУСТОМ МЕСТЕ

Тут все просто, как дважды два. Молодой, начинающий тренер взял двух рекордсменок мира и через год обе сбежали от него. Одна (Трусова) - без внятного прогресса, другая (Косторная) - с очевидным регрессом. Таковы факты. А все остальное – слова, которых вокруг Плющенко всегда хватало с избытком. Плюс нарочито громкий шелест денежных купюр: личные коттеджи, премиальные «котлеты» из кармана и тому подобное.

Помнится, прошлым летом Плющенко обещал, что будет тренировать своих новых звезд в режиме 24/7. Ну и? Где результат-то?

Одного года мало? Тогда почему фигуристки считают иначе и бегут из твоей академии, бросая дорогие цацки? Похоже, что им сезона вполне хватило, чтобы разобраться в «феномене Плющенко».

…Ни в коем случае не утверждаю, что тренера из него не выйдет – упаси бог! Я не Нострадамус, чтобы предсказывать будущее. Просто на данный момент главные достижения Плющенко – это ругань в соцсетях и наезды на судей, здесь он действительно хорош. А тренерская профессия заключается кое в чем другом.

Сидит рядом с Трусовой с недовольным лицом и оттопыривает вниз большой палец, глядя на оценки, - таким нам запомнится Плющенко по минувшему сезону. Причем надолго – пока не опровергнет это впечатление реальными доказательствами тренерского мастерства. Которое, кстати, обычно нарабатывают десятилетиями. А он захотел стать «владычицей морскою» по щелчку пальцев – и очутился там, где положено: у разбитого корыта.

Хотя корыто-то - все равно золотое. Сейчас Плющенко загорает с семьей на Мальдивах и, судя по ежедневным фотоотчетам (как же без них?!), чувствует себя прекрасно. Так что за его будущее я бы особо не беспокоился. Жил без топ-тренерства раньше – и дальше проживет. На доходных ледовых шоу, с красавицей-женой и всеобщим любимцем Гном Гномычем.

Пожелаем им счастья.

источник: «Советский спорт»
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