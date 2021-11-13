Авербух считает, что Мишина и Галлямов подтвердили статус главных фаворитов Олимпиады-2022

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух прокомментировал победу российских фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на «Гран-при Японии».

«Они подтвердили статус главных фаворитов олимпийского золота. Они справились. Думаю, что когда наберут оптимальную форму, станут еще сильнее. Здорово, что в парном катании у нас сильная команда. Главные конкуренты для нас — Китай. Не надо забывать, что Олимпиада будет именно там. Борьба будет очень серьезной», - приводит слова Авербуха «СЭ».

На втором месте расположилась еще одна российская пара Евгения Тарасова / Владимир Морозов, набрав 137,49 балла за произвольный прокат, а в сумме - 213,27. Тройку лучших замкнул тандем из Японии Рику Миура / Рюичи Кихара - 135,44 за прокат, 209,42 в сумме (личный рекорд).