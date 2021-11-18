Илья Авербух: Щербакова может проиграть только сама себе

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух поделился ожиданиями от российских фигуристок на грядущем Гран-при Франции.

«Если Аня Щербакова будет выступать так, как она выступала в Турине, бороться с ней невозможно. Также, если Щербакова не сделает свой четверной, а Алена Косторная восстановит тройной аксель, - вот тогда, чисто теоретически, можно побороться. На данный момент проиграть Щербакова может только сама себе.

Что касается Ксении Синицыной, у нее еще недостаточно опыта. Ей сейчас нужно заматереть и набраться его. По сути, это ее первый сезон. Пока что она не готова бороться с нашими сильнейшими фигуристками. Не слишком ли с ней жестоки судьи? Судьи всегда строго относятся к тем, кто выходит на первый сезон. Придерживают немного компоненты. Не придерживают только в том случае, если они как у Валиевой. У Камилы они просто запредельные», - приводит слова Авербуха «Чемпионат».

Напомним, Щербакова уже выигрывала один этап Гран-при в этом сезоне: Анна заняла первое место в Турине. Косторная является бронзовым призером Scate America.