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Губерниев предложил США сначала выгнать Овечкина, а затем воевать с Тутберидзе

Накануне наставнице запретили приближаться к катку и выходить на лед в США.
11 мая 2022 15:10

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление директора американского катка в Норвуде Ребекки Стамп о том, что заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе не разрешат приближаться ко льду в США.

«Пусть американцы сначала Овечкина выгонят из «Вашингтона», а потом начнут воевать с Тутберидзе. У них яиц не хватает против наших крутых НХЛовцев, а они пристали к слабой женщине», - приводит слова Губерниева Sport24.

Накануне сообщалось, что Тутберидзе на этой неделе будет в Бостоне, где тренируется дочь наставницы Диана Дэвис, которая выступает в паре с Глебом Смолкиным. Спортсмены представляют Россию, но не имеют права участвовать в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.

источник: Sport24.ru
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