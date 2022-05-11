Губерниев предложил США сначала выгнать Овечкина, а затем воевать с Тутберидзе

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление директора американского катка в Норвуде Ребекки Стамп о том, что заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе не разрешат приближаться ко льду в США.

«Пусть американцы сначала Овечкина выгонят из «Вашингтона», а потом начнут воевать с Тутберидзе. У них яиц не хватает против наших крутых НХЛовцев, а они пристали к слабой женщине», - приводит слова Губерниева Sport24.

Накануне сообщалось, что Тутберидзе на этой неделе будет в Бостоне, где тренируется дочь наставницы Диана Дэвис, которая выступает в паре с Глебом Смолкиным. Спортсмены представляют Россию, но не имеют права участвовать в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.