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Роднина прокомментировала новость о возможном поединке Алины Загитовой и Ольги Бузовой

Ранее сообщалось, что бой пройдет на боксерском ринге.
21 июня 2022 17:45
автор: Артур Гичунцев

Четырехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина не поддержала идею с проведением боксерского поединка между фигуристкой Алиной Загитовой и певицей Ольгой Бузовой.

«Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Девушки уже не знают, чем заняться, они как с цепи сорвались. То одна удивляет своими желаниями, то вторая. Я исхожу из того, что они в детстве не наигрались», – сказала Роднина для «РБК-Спорт».

Напомним, 20-летняя Загитова не выступает с 2019 года. Фигуристка взяла паузу в карьере и сосредоточилась на работе ведущей. При этом чемпионка ОИ-2018 выступает в различных ледовых шоу.

Ранее стало известно, что российская фигуристка Александра Трусова решила попробовать себя в легкой атлетике.

источник: РБК
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