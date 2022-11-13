Туктамышева стала победительницей четвертого этапа Гран-при России 

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в четвертом этапе серии Гран-при России.

После двух соревновательных дней 25-летняя спортсменка набрала в сумме 234,63 балла и заняла первое место на турнире в Москве.

На втором месте оказалась подопечная Евгения Плющенко, а именно Софья Муравьева (230,56). Третью строчку заняла ученица Этери Тутберидзе, Софья Акатьева, набрав 225,37 балла.

Ранее сообщалось, что Кагановская и Ангелопол одержали победу на четвертом этапе Гран-при России в танцах на льду.