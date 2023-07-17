«Даже не думала». Тарасова отреагировала на завершение карьеры российской пары

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала заявление российских фигуристов Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро о завершении своей карьеры.

«Они сделали то, что хотели. Могли и не завершать. Я бы не сказала, что они здорово выступали; даже не думала, какая у них карьера», - приводит слова титулованной наставницы телеканал «Матч ТВ».

Напомним, в последний раз пара появлялась на льду на чемпионате России в 2021 году. Тогда партнерше стало плохо во время выступления.

На международной арене дуэт не смог добиться каких-либо успехов, и 17 июля его участники объявили о завершении карьеры.