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Пропала российская фигуристка Алина Горбачёва

В 2023 году она стала чемпионкой России среди юниорок.
29 августа 2023 13:12
автор: Виталий Овсянников

16-летняя российская фигуристка Алина Горбачева была объявлена пропавшей в Москве.

Об этом сообщила мама спортсменки Екатерина. Она добавила, что по камерам видеонаблюдения видно, как фигуристка вышла с катка после тренировки и пошла к дому через парк, однако дома она так и не оказалась. К поискам были привлечены кинологи с собаками.

«Вчера в семь часов вечера пропала Алина. Вышла с катка «Чкалов Арена» и ушла в сторону Владимирской церкви. Зашла в парк на набережной в 19:08 и дальше по камерам не зафиксирована. Адрес последней фиксации на камере: Волоколамское ш., вл67. Если у вас есть какая-то информация по поводу этого, то пишите к нам в бот — @TeamGorbacheva_Official_bot. Надеемся на вашу помощь», — сообщается в телеграм-канале команды поддержки Горбачёвой.

Всем, кто располагает какой-либо информацией об Алине, просьба писать по следующим телефонам:

+79288423310 (Екатерина, мама Алины)

+79163949142 (Софья Федченко, тренер)

источник: «Советский спорт»
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