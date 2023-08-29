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Мужчина преследовал фигуристок возле «Чкалов-Арены», где тренировалась Горбачёва

Появляются новые подробности случившегося.
29 августа 2023 14:37
автор: Александр Кожевников

У «Чкалов-Арены», где тренировалась пропавшая фигуристка Алина Горбачёва, замечали подозрительного человека. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Юные фигуристки сообщают о странном мужчине, который преследовал их на Покровской набережной у «Чкалов-Арены».

Именно в этом месте в последний раз видели юную спортсменку.

Ранее стало известно, что 16-летняя российская фигуристка Алина Горбачева была объявлена пропавшей в Москве.

Всем, кто располагает какой-либо информацией об Алине, просьба писать по следующим телефонам:

+79288423310 (Екатерина, мама Алины)

+79163949142 (Софья Федченко, тренер)

источник: Телеграм-канал Mash
Стали известны две версии местонахождения фигуристки Горбачёвой
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