Мужчина преследовал фигуристок возле «Чкалов-Арены», где тренировалась Горбачёва

У «Чкалов-Арены», где тренировалась пропавшая фигуристка Алина Горбачёва, замечали подозрительного человека. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Юные фигуристки сообщают о странном мужчине, который преследовал их на Покровской набережной у «Чкалов-Арены».
Именно в этом месте в последний раз видели юную спортсменку.
Ранее стало известно, что 16-летняя российская фигуристка Алина Горбачева была объявлена пропавшей в Москве.
Всем, кто располагает какой-либо информацией об Алине, просьба писать по следующим телефонам:
+79288423310 (Екатерина, мама Алины)
+79163949142 (Софья Федченко, тренер)
источник: Телеграм-канал Mash