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Прокуратура Москвы опубликовала видео с пропавшей фигуристкой Горбачёвой

На видео можно увидеть, как спортсменка покидает каток.
29 августа 2023 14:53
автор: Александр Кожевников

Прокуратура Москвы в своём Telegram-канале опубликовала видео с пропавшей фигуристкой Алиной Горбачёвой.

На видео, опубликованном пресс-службой прокуратуры, запечатлена фигуристка Алина Горбачёва незадолго до её исчезновения.

В настоящий момент Тушинский межрайонный следственный отдел следственного управления по Северо‑Западному административному округу ГСУ СК по Москве начал доследственную проверку по факту исчезновения чемпионки России по фигурному катанию среди юниоров.

Ранее сообщалось о том, что 16-летняя фигуристка вышла с катка после тренировки и пошла к дому через парк, однако дома она так и не оказалась, и о том, что к поискам привлекли кинологов с собаками. Недавно стало известно об обнаружении вещей спортсменки.

Горбачёва является действующей чемпионкой России среди юниоров.

источник: «Советский спорт»
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