Появилось видео с места поисков фигуристки Алины Горбачёвой, собака взяла след

Telegram-канал Baza опубликовал видеоролик с поисков фигуристки Алины Горбачёвой.

Собаке дали понюхать носок, найденный на берегу. После этого животное пошло в сторону дороги, а не в сторону воды. При этом пока неизвестно, принадлежал ли носок фигуристке. Позже кинолог с собакой вернулись к воде.

В настоящий момент Тушинский межрайонный следственный отдел следственного управления по Северо‑Западному административному округу ГСУ СК по Москве начал доследственную проверку по факту исчезновения чемпионки России по фигурному катанию среди юниоров.

Ранее сообщалось о том, что 16-летняя фигуристка вышла с катка после тренировки и пошла к дому через парк, однако дома она так и не оказалась, и о том, что к поискам привлекли кинологов с собаками. Недавно стало известно об обнаружении вещей спортсменки.

Горбачёва является действующей чемпионкой России среди юниоров.