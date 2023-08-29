Информация о найденных вещах пропавшей фигуристки оказалась преждевременной

Информация о найденных вещах фигуристки Алины Горбачёвой оказалась преждевременной. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Как информирует источник, на пляже оперативники нашли только носки, которые, предположительно, принадлежат спортсменке. Поиски спортсменки продолжаются.

При этом планшет, смартфон и рюкзак с документами и деньгами так и не были обнаружены.

Ранее сообщалось о том, что 16-летняя фигуристка вышла с катка после тренировки и пошла к дому через парк, однако дома она так и не оказалась, и о том, что к поискам привлекли кинологов с собаками.

Горбачёва является действующей чемпионкой России среди юниоров.