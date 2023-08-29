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СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве после пропажи фигуристки Горбачёвой

16-летняя спортсменка не вернулась домой с тренировки.
29 августа 2023 15:44
автор: Александр Кожевников

Уголовное дело об убийстве возбуждено после исчезновения фигуристки Алины Горбачёвой. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Для установления всех обстоятельств исчезновения 16-летней Алины Горбачевой следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», - цитирует источник старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлию Иванову.

Эта процедура является стандартной и проводится в случае пропажи человека для продолжения поисков. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования дела.

Поиски спортсменки продолжаются.

На пляже были обнаружены носки, предположительно, принадлежащие фигуристке. При этом планшет, смартфон и рюкзак с документами и деньгами так и не были обнаружены.

Ранее сообщалось о том, что 16-летняя фигуристка вышла с катка после тренировки и пошла к дому через парк, однако дома она так и не оказалась, и о том, что к поискам привлекли кинологов с собаками.

Горбачёва является действующей чемпионкой России среди юниоров.

источник: «РИА Новости»
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