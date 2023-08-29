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Тарасова – о нахождении Горбачевой: думали, что ее не в живых

Спортсменку нашли в кинотеатре.
29 августа 2023 21:52
автор: Александр Кожевников

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о нахождении фигуристки Алины Горбачевой.

«Очень рада! Человека искали, думали, что ее не в живых. А она сидит в кинотеатре и смотрит фильм. Слава Богу, что жива!», - приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

В понедельник, 28 августа, фигуристка вышла с катка на «Чкалов Арене», которая расположена в районе Тушинского аэрополя, и ушла в сторону Владимирской церкви.

Позднее прокуратура Москвы сообщила, что Горбачёва во вторник, 29 августа, заходила в одно из кафе на Волоколамском шоссе. Она попала на камеры видеонаблюдения.

источник: «Советский спорт»
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