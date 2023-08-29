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Авербух рассказал, как Федченко трепетно тренировала Горбачёву

Серебряный призёр Олимпийских игр призвал общество не куражиться и никого не травмировать.
29 августа 2023 23:56
автор: Александр Евграфов

Серебряный призёр Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, чемпион мира Илья Авербух прокомментировал ситуацию с исчезновением Алины Горбачёвой и слухи о конфликте фигуристки с тренером.

Фигуристку нашли живой и здоровой после суток исчезновения.

«В первую очередь просто по-человечески очень рад этой доброй новости. Алина каталась у меня в гастрольном туре. Именно её тренер попросила меня поддержать Алину и взять фигуристку в тур, чтобы она набиралась опыта и выступала на ряду с большими чемпионами. Что в общем я и сделал. В ряде городов тура Алина выступала, делала очень здорово. Публика принимала её замечательно. Я был свидетелем несколько дней, как трепетно Софья Федченко тренировала Алину в межсезонье. Из того, что я видел, это была очень продуктивная работа», - цитирует Авербуха «Матч ТВ».

По словам Авербуха, самое правильное, что может сейчас сделать пресса — это сообщить всем, что всё хорошо и не раздувать, не куражиться, не травмировать никого.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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