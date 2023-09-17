Антон Сихарулидзе резко отреагировал на вопрос о новой программе Петра Гуменника

Исполняющий обязанности главы Федерации фигурного катания России (ФФККР) Антон Сихарулидзе ответил на вопрос вокруг новой программы Петра Гуменника.

— Прокомментируете событие с Гуменником?

— Прекращайте! Никакого события, — передает слова Сихарулидзе «Матч ТВ».

Напомним, ранее на мастер-классе клуба Тамары Москвиной Гуменник представил свою новую программу под композицию немецкой группы Rammstein. Однако позже появилась информация, что в ФФККР рекомендовала не выступать под эту музыку после письма с жалобой министру спорта России Олегу Матыцину.