Антон Сихарулидзе резко отреагировал на вопрос о новой программе Петра Гуменника

Исполняющий обязанности главы Федерации фигурного катания России (ФФККР) Антон Сихарулидзе ответил на вопрос вокруг новой программы Петра Гуменника.
— Прокомментируете событие с Гуменником?
— Прекращайте! Никакого события, — передает слова Сихарулидзе «Матч ТВ».
Напомним, ранее на мастер-классе клуба Тамары Москвиной Гуменник представил свою новую программу под композицию немецкой группы Rammstein. Однако позже появилась информация, что в ФФККР рекомендовала не выступать под эту музыку после письма с жалобой министру спорта России Олегу Матыцину.
источник: Телеканал «Матч ТВ»