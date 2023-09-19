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Стало известно, на каких этапах Гран-при России выступят Валиева и Туктамышева

Всего состоится шесть этапов Гран-при.
Стало известно, на каких этапах Гран-при России выступят Валиева и Туктамышева
19 сентября 2023 23:46
автор: Александр Кожевников
автор фото: РИА Новости

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила порядок выступления фигуристов из числа кандидатов в сборную страны на этапах Гран-при России в сезоне-2023/24.

Всего в предстоящем сезоне состоится шесть этапов Гран-при.

Камила Валиева примет участие в этапах в Красноярске и Москве, Елизавета Туктамышева выступит на этапах в Казани и Москве.

Этапы состоятся в Уфе (13-16 октября), Омске (20-23 октября), Красноярске (27-30 октября), Казани (10-13 ноября), Самаре (17-20 ноября) и Москве (24-27 ноября).

источник: «Советский спорт»
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