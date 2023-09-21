Гуменник сможет выступать с переработанной программой на музыку Rammstein

Российский фигурист Пётр Гуменник в новом сезоне сможет выступать с программой по мотивам композиции Sonne немецкой группы Rammstein, сообщает «Спорт-Экспресс».

При этом отмечается, что программа будет переработана. Отмечается, что данный вариант признан компромиссным для самого спортсмена и его команды.

В настоящее время тренер Гуменника Вероника Дайнеко и хореограф Николай Морошкин работают над изменением номера фигуриста.

Ранее сообщалось, что Гуменнику запретили выступать с программой под музыку Rammstein, в результате чего спортсмену придётся выступать со старой или создавать новую.