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Бутырская высказалась о запрете Гуменнику выступать под Rammstein

Прославленная спортсменка поделилась мыслями.
23 сентября 2023 15:27
автор: Степан Шереметьев

Российская чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Мария Бутырская поделилась мыслями о запрете фигуристу Петру Гуменнику выступать под песню немецкой группы Rammstein.

«Мир немного сходит с ума. Rammstein — классная группа, которой уже много лет, чьи песни я слушала в молодости, которая вписала свое имя в историю. У них сильная музыка, на которую можно поставить интересную программу. Зачем к ней придираться?» — цитирует Бутырскую ТАСС.

Ранее сообщалось, что окончательное решение по допуску будет принято ближе к началу следующего сезона. Совет ISU продолжит следить за развитием ситуации.

Напомним, что атлеты из России и Белоруссии не имеют права участвовать в международных турнирах из-за тяжелой политической ситуации в мире.

источник: ТАСС
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