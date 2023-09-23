Бутырская высказалась о запрете Гуменнику выступать под Rammstein

Российская чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Мария Бутырская поделилась мыслями о запрете фигуристу Петру Гуменнику выступать под песню немецкой группы Rammstein.

«Мир немного сходит с ума. Rammstein — классная группа, которой уже много лет, чьи песни я слушала в молодости, которая вписала свое имя в историю. У них сильная музыка, на которую можно поставить интересную программу. Зачем к ней придираться?» — цитирует Бутырскую ТАСС.

Ранее сообщалось, что окончательное решение по допуску будет принято ближе к началу следующего сезона. Совет ISU продолжит следить за развитием ситуации.

Напомним, что атлеты из России и Белоруссии не имеют права участвовать в международных турнирах из-за тяжелой политической ситуации в мире.