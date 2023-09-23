Российская фигуристка выступила с короткой программе под музыку группы Rammstein

Российская фигуристка Таисия Проскурякова показала на Мемориале И. Я. Рабер короткую программу под песню Sonne немецкой группы Rammstein, сообщает «Матч ТВ».

Помимо этой композиции в музыкальном сопровождении номера была песня Je te pardonne, которую исполняют Maître Gims и Sia.

Ранее другому российскому фигуристу запретили показывать программу под Sonne немецкой группы Rammstein. Тренер Гуменника Вероника Дайнеко не стала называть имя человека, пожаловавшегося на номер.