Дэвис и Смолкин заняли второе место по итогам ритм-танца на турнире в Словакии

Российские фигуристы, представляющие Грузию, Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли второе место по результатам ритм-танца на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе (Словакия).

Атлеты по итогам своего выступления заработали 77,62 балла. На первой строчке оказались представители Великобритании Лайла Фир и Льюис Гибсон с результатом в 81,69 очков. Тройку лучших замкнули Эмилия Зингас и Вадим Колесник, набрав за прокат 75,61 баллов.

В субботу, 30 сентября, состоится этап произвольного танца, в котором фигуристы также примут участие.

В июне 2023 года российские спортсмены получили грузинское гражданство и с тех пор представляют на турнирах эту страну. Диана Дэвис является дочерью известного российского наставника по фигурному катанию Этери Тутберидзе, Глеб Смолкин – сын российского актёра Бориса Смолкина.