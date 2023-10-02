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Пётр Гуменник получил звание мастера спорта международного класса

Ранее спортсмену запретили выступать с новой программой из-за композиции немецкой группы Rammstein.
02 октября 2023 21:58
автор: Глеб Шевяков

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин подписал приказ о присвоении звания мастера спорта международного класса фигуристу Пётру Гуменнику.

Согласно документу, это звание также получили ещё 12 атлетов.

Ранее сообщалось, что 21-летний спортсмен получил запрет на использование песни немецкой группы Rammstein в собственной программе в новом сезоне из-за письма в Министерство спорта РФ.

За свою карьеру в фигурном катании Гуменник завоевал серебряную медаль в рамках чемпионата России (2023), а также выиграл финал Гран-При России (2023).

источник: «Советский спорт»
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