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Авербух рассказал, когда Алексей Ягудин восстановится после операции

В ближайшее время российскому спортсмену прооперируют колено.
05 октября 2023 12:58
автор: Глеб Шевяков

Хореограф Илья Авербух назвал приблизительные сроки восстановления олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина после операции на колене, которую атлет перенесёт в ближайшие дни.

«Общались с Лешей, операция средней тяжести будет проходить ориентировочно сегодня‑завтра. К началу декабря он будет в строю и сможет кататься, полностью восстановится. Планируем, что все будет идти по оптимистичному сценарию. Леша принял решение, что нужно сделать именно сейчас, ведь впереди большой объем работы, врачи рекомендовали. Другое колено пока не трогаем», — приводит слова Авербуха «Матч ТВ».

Ранее Авербух сообщил, что из-за операции Ягудин не сможет выступить на его ледовом шоу «Кармен». Программа должна была состояться в Перми 11 октября, однако недавно она была перенесена на апрель. Представление в Екатеринбурге запланировано на 27-28 октября.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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