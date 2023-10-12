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Алина Загитова высказалась о своём выступлении с новой программой в Уфе

Соревнования проходили в рамках «Край курая».
12 октября 2023 20:50
автор: Глеб Шевяков

Российская фигуристка Алина Загитова оценила своё выступление на льду в рамках «Гран-при» в Уфе.

21-летняя спортсменка презентовала свою новую программу.

«Вчера выступала на открытии Всероссийских соревнований по фигурному катанию «Край Курая» в Уфе. Безумно рада презентовать новую программу под музыку «I Feel Like I'm Drowning». Большое спасибо за теплый прием, совсем скоро я к вам вернусь!» — заявила Загитова в своём телеграм-канале.

В 2018 году Загитова завоевала золотую медаль на Олимпийских играх 2018 года. Она является чемпионкой мира и Европы. Атлетка сделал паузу в профессиональной карьере в декабре 2019 года.

источник: «Советский спорт»
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