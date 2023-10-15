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Фигурист Савосин высказался о сенсационном успехе на Гран-при России

Соревнования проходили в Уфе.
15 октября 2023 21:22
автор: Степан Шереметьев

Российский фигурист Роман Савосин дал комментарий после своего выступления на первом этапе Гран-при страны в Уфе.

Отметим, что на данных соревнованиях спортсмен неожиданно занял второе место в мужском одиночном катании.

«Я вообще не думал о месте. Мне было важно прокатать, показать программы. Чтобы это понравилось зрителям, чтобы они это оценили. Я очень рад, что это оценили. И короткую, и произвольную программы», — приводит слова Савосина Sport24.

К слову, победителем этапа Гран-при России стал Евгений Семененко.

источник: Sport24.ru
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