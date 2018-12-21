Олимпийские чемпионы Токио получат от правительства по четыре миллиона рублей

Фигурное катание 21 декабря 2018 15:37 Источник: «Р-Спорт» Автор: Липкин Антон

Вознаграждение за серебро составит 2,5 миллиона, за бронзу – 1,7 миллиона.

Российские спортсмены, которые станут чемпионами на Олимпийских играх 2020 года в Токио, получат вознаграждение в размере четырех миллионов рублей, говорится в прогнозе министерства спорта Российской Федерации, сообщает «Р-Спорт».

Серебряные призеры Олимпиады 2020 года получат по 2,5 миллиона рублей, бронзовые – по 1,7 миллиона.

Отметим, что аналогичные суммы поощрений правительством РФ были установлены для медалистов Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2019 года.

В пятницу в Новогорске проходит расширенное заседание Коллегии Минспорта России.