Сакамото выиграла чемпионат Японии, Кихира - вторая, Мияхара - третья - Советский спорт
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    • Фигурное катание23 декабря 2018 17:05Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

    Сакамото выиграла чемпионат Японии, Кихира - вторая, Мияхара - третья

    Каори Сакамото одержала победу на чемпионате Японии по фигурному катанию.

    Победительница финала Гран-при 16-летняя Рика Кихира выиграла произвольную программу, исполнив два тройных акселя. Но накануне ей не удалось выступление в короткой программе (из-за проблем с ботинками коньков - со словам фигуристки), что позволило ей занять второе место по сумме баллов.

    Чемпионат Японии

    Кадома

    Женщины

    Итоговое положение

    1. Каори Сакамото — 228,01
    2. Рика Кихира — 223,76
    3. Сатоко Мияхара — 223,34
    4. Маи Михара — 220,80
    5. Вакаба Хигучи — 197,63
    6. Мако Ямашита — 197,14
    7. Юхана Юкой — 196,37

    Произвольная программа

    1. Рика Кихира — 155,01
    2. Каори Сакамото — 152,36
    3. Маи Михара — 147,92
    4. Сатоко Мияхара — 146,58
    5. Мако Ямашита – 134,20
    6. Юхана Юкой — 130,10
    7. Вакаба Хигучи — 125,0

    Короткая программа

    1. Сатоко Мияхара — 76,76
    2. Каори Сакамото — 75,65
    3. Маи Михара — 72,88
    4. Вакаба Хигучи — 72,63
    5. Рика Кихира — 68,75
    6. Юхана Юкой — 66,27
    9. Мако Ямашита — 62,94.

    #кихира рика#сакамото каори#мияхара сатоко
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