Сакамото выиграла чемпионат Японии, Кихира - вторая, Мияхара - третья

Фигурное катание 23 декабря 2018 17:05 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Каори Сакамото одержала победу на чемпионате Японии по фигурному катанию.

Победительница финала Гран-при 16-летняя Рика Кихира выиграла произвольную программу, исполнив два тройных акселя. Но накануне ей не удалось выступление в короткой программе (из-за проблем с ботинками коньков - со словам фигуристки), что позволило ей занять второе место по сумме баллов.

Чемпионат Японии

Кадома

Женщины

Итоговое положение

1. Каори Сакамото — 228,01

2. Рика Кихира — 223,76

3. Сатоко Мияхара — 223,34

4. Маи Михара — 220,80

5. Вакаба Хигучи — 197,63

6. Мако Ямашита — 197,14

7. Юхана Юкой — 196,37

Произвольная программа

1. Рика Кихира — 155,01

2. Каори Сакамото — 152,36

3. Маи Михара — 147,92

4. Сатоко Мияхара — 146,58

5. Мако Ямашита – 134,20

6. Юхана Юкой — 130,10

7. Вакаба Хигучи — 125,0

Короткая программа

1. Сатоко Мияхара — 76,76

2. Каори Сакамото — 75,65

3. Маи Михара — 72,88

4. Вакаба Хигучи — 72,63

5. Рика Кихира — 68,75

6. Юхана Юкой — 66,27

9. Мако Ямашита — 62,94.