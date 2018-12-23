Сакамото выиграла чемпионат Японии, Кихира - вторая, Мияхара - третья

Каори Сакамото одержала победу на чемпионате Японии по фигурному катанию.
Победительница финала Гран-при 16-летняя Рика Кихира выиграла произвольную программу, исполнив два тройных акселя. Но накануне ей не удалось выступление в короткой программе (из-за проблем с ботинками коньков - со словам фигуристки), что позволило ей занять второе место по сумме баллов.
Чемпионат Японии
Кадома
Женщины
Итоговое положение
1. Каори Сакамото — 228,01
2. Рика Кихира — 223,76
3. Сатоко Мияхара — 223,34
4. Маи Михара — 220,80
5. Вакаба Хигучи — 197,63
6. Мако Ямашита — 197,14
7. Юхана Юкой — 196,37
Произвольная программа
1. Рика Кихира — 155,01
2. Каори Сакамото — 152,36
3. Маи Михара — 147,92
4. Сатоко Мияхара — 146,58
5. Мако Ямашита – 134,20
6. Юхана Юкой — 130,10
7. Вакаба Хигучи — 125,0
Короткая программа
1. Сатоко Мияхара — 76,76
2. Каори Сакамото — 75,65
3. Маи Михара — 72,88
4. Вакаба Хигучи — 72,63
5. Рика Кихира — 68,75
6. Юхана Юкой — 66,27
9. Мако Ямашита — 62,94.