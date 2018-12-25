Защита и мать Дениса Тена считают убийство фигуриста заказным

Фигурное катание 25 декабря 2018 10:47 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

19 июля бронзовый призер Сочи-2014 Денис Тен погиб в результате потасовки с двумя мужчинами, пытавшимися украсть зеркала с его автомобиля.

В Алма-Ате начался суд по делу об убийстве Тена. Во время процесса представители его защиты заявили, что преступление может иметь заказной характер.

«В ходе ознакомления с материалами дела, мы обратили внимание, что в тех доказательствах, которые имеются, противоречия существенные, около 14-ти, которые указывают, что это было заказное преступление.

Надо привлечь пособников и подстрекателей. Ходатайствуем о дополнительном расследовании или выделении в отдельное производство. Оксана Алексеевна (мать фигуриста) поддерживает», - сообщает Nur.kz.

Все трое подозреваемых были задержаны. Подозреваемым Арману Кудайбергенову и Нуралы Киясову вменяют в вину совершение кражи, разбоя и убийства. Жанар Толыбаеву подозревают в недонесении о преступлении и покушении на совершение кражи по предварительному сговору.