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Фигурное катание03 января 2019 12:29Источник: «Р-Спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Обвиняемые в убийстве Дениса Тена не признали вину в суде

Обвиняемые в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена на суде не признали вину.

На скамье подсудимых находятся три человека. Арману Кудайбергенову вменяют в вину совершение кражи, разбоя и убийства, Нуралы Киясову – разбой и убийство, Жанар Толыбаеву подозревают в недонесении о преступлении и краже по предварительному сговору.

«Я признаю, что украл зеркала, но у меня не было и мыслей об убийстве», – заявил Кудайбергенов.

Киясов, который, по версии обвинения, нанес ножевые удары, полностью отверг вину. Не признала свою вину и Толыбаева, которая находится на седьмом месяце беременности.

#тен денис
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