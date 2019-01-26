Артур Дмитриев: Самарин заслуженно завоевал серебряную медаль чемпионата Европы - Советский спорт
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Фигурное катание26 января 2019 15:51Источник: ТАСС

Артур Дмитриев: Самарин заслуженно завоевал серебряную медаль чемпионата Европы

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев оценил выступление фигуриста Александра Самарина на чемпионате Европы в Минске.

- Второе место Александра Самарина для меня не стало сюрпризом, считаю, что он заслуженно завоевал серебряную медаль чемпионата Европы. Спортсмен хорошо проявил себя на стартах, прекрасно выступил на чемпионате России, постепенно набирая форму. Уверен, он еще может прибавить, он научился бороться. Думаю, что на чемпионате мира он еще сможет проявить себя, так как, на мой взгляд, у него есть не только технический запас, но и воля к победе, что очень важно, - приводит слова Дмитриева ТАСС.

Добавим, что Самарин получил за произвольную программу 177,87 балла и по итогам двух прокатов, набрав 269,84 очка занял второе место.

#чемпионат европы по фигурному катанию#самарин александр#дмитриев артур
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