Татьяна Навка: Стоит ли обсуждать Тутберидзе, когда результат налицо?

Фигурное катание 08 февраля 2019 10:07 Источник: «Спорт день за днем» Автор: Липкин Антон

Олимпийская чемпионка объяснила причины успеха учениц Этери Тутберидзе.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о конкуренции в группе тренера Этери Тутберидзе.

– Конкуренция – двигатель прогресса, – сказала Навка в интервью «Спорт день за днем». – Была, есть и будет. Стоит ли обсуждать тренера, когда результат налицо? Тут уж не поспоришь. И я думаю, что именно в этой ежедневной конкуренции одна из причин успехов учениц Тутберидзе.

– Но вот Евгения Медведева ушла от Этери Георгиевны, да еще и из России, где хватает классных тренеров, уехала. Это правильное решение?

– Это ее решение. А правильное ли оно – это только время покажет. Тут и психологические проблемы. Время и результаты Жени все покажут. Видимо, сердце подсказало Жене, что ей нужно что-то поменять в жизни.

Напомним, за последние пять лет Тутберидзе воспитала двух олимпийских чемпионок – Юлию Липницкую и Алину Загитову, двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, чемпионку мира среди юниоров Александру Трусову и действующую чемпионку России Анну Щербакову.

Загитова, Трусова и Щербакова продолжают тренироваться у Тутберидзе.