Илья Авербух: Знаю, что Ковтун хочет открывать свою школу, всячески его буду поддерживать Призер Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух прокомментировал решение фигуриста Максима Ковтуна завершить карьеру.

- Трезво оценивать свои силы и возможности - это признак большого мастера, многим (спортсменам) на это не хватало сил. Рад, что Максим не из их числа. Он честно попытался вернуться в сезон, проделал большую работу, выиграл чемпионат России.

На улице он точно не останется, будет работать, фигуристы не пропадают. Знаю, что он хочет тренировать, открывать свою школу, всячески его буду поддерживать. Теоретически каждый способен стать большим тренером, но получается у единиц. Глупо сейчас рассуждать об этом, время рассудит, - приводит слова Авербуха «РИА Новости».

Ранее четырехкратный чемпион России объявил о завершении карьеры.

Позже президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков рассказал, что не получал от Ковтуна официального заявления о завершении карьеры.

Напомним, что Ковтун побеждал на чемпионатах России 2014, 2015, 2016 и 2019 годов. Также на его счету три медали чемпионатов Европы: два серебра (2015, 2017) и одна бронза (2016).

В минувшем сезоне Ковтун выиграл чемпионат России, а на чемпионате Европы в Минске занял 14-е место.