Алексей Ягудин: Ковтун был ярким спортсменом, представлявшим нашу страну - Советский спорт
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23 апреля 2019 20:09Фигурное катание

Алексей Ягудин: Ковтун был ярким спортсменом, представлявшим нашу страну

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал решение фигуриста Максима Ковтуна завершить карьеру.

- Каждый человек пишет своими действиями и поступками книгу жизни. И если он решил, что эта глава - насыщенная и полная, закончена, что можно поставить в ее конце жирную точку, то никто не вправе осуждать это решение. Ковтун был ярким спортсменом, представлявшим нашу страну. Ему покорились четыре титула чемпиона России, мне, кстати, ни одного, - приводит слова Ягудина ТАСС.

Ранее четырехкратный чемпион России объявил о завершении карьеры.

Позже президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков рассказал, что не получал от Ковтуна официального заявления о завершении карьеры.

Напомним, что Ковтун побеждал на чемпионатах России 2014, 2015, 2016 и 2019 годов. Также на его счету три медали чемпионатов Европы: два серебра (2015, 2017) и одна бронза (2016).

В минувшем сезоне Ковтун выиграл чемпионат России, а на чемпионате Европы в Минске занял 14-е место.

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